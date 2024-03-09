Bartın'da iki işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 29 yaralı

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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