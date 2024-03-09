Bartın'da iki işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 29 yaralı
Bartın'da aynı yönden gelne iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır 29 kişi de yaralandı.
Kurtköy köyü mevkiinde Necmi G. (67) idaresindeki işçileri taşıyan minibüs ile aynı yönde giden Erol A. (50) yönetimindeki işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü Necmi G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 2'si ağır 29 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.
Tedbir amaçlı hastaneye götürülen sürücü Erol A'nın, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüleceği öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.