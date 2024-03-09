Orucumuzu neden hurmayla açmalıyız?

Türkiye Gazetesinde Hazal palavar'ın haberine göre; Hurma, karbonhidrat, mineraller, vitaminler, doymamış yağ asitleri, protein ve lif bakımından zengin bir meyve.

İnsan vücudunun ihtiyacı olan bütün maddeler 1 tek hurmanın içinde yer alır.

Lif içeriği yüksek olan hurma su ile tüketildiğinde tokluk hissi sağlayarak besin almayı kontrol etmeye yardımcı olur.

Orucu hurmayla açmak ise oruç süresince yavaşlayan sindirim sistemini canlandırır. Yani orucun hurma ve su ile açılması, iftarda aşırı yemeyi, hazımsızlığı ve ani kan şekeri ile kan basıncı artışlarını önler.

Bunun yanı sıra gün içinde oruçlu iken alınamayan vitamin ve minerallerin karşılanmasına da destek olur.

Ayrıca sahurda tüketildiğinde içeriğindeki besin bileşimi sayesinde zihnen ve fiziken yorgunluğu azaltır.

Şifa kaynağı olan hurmayı hem orucu açarken hem de sahur yaparken tüketebilirsiniz.