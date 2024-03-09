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Elitaş: Başka kapılarda geziyorlar, görücüye çıkmış gibi

AK Parti'den aday gösterilmeyen isimlerin başta YRP olmak üzere diğer partilerde soluğu almasına işaret eden AK Parti'li Elitaş "Bize aday adaylığı için müracaat edenler, başka kapılarda geziyor. Sanki görücüye çıkmış gibi" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mart 2024 11:01, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 11:04
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Elitaş: Başka kapılarda geziyorlar, görücüye çıkmış gibi

AK Parti ve YRP genel seçimlerin aksine 31 Mart'ta iş birliğinde uzlaşamayınca Fatih Erbakan birçok seçim çevresinde AK Parti'nin gözden çıkardığı isimleri aday yaptı. Son günlerde AK Parti'li üst düzey yetkililer art arda YRP'ye hedef almaya başladı ve bazı kritik bölgelerde YRP'ye giden oylarla seçimin kaybedilebileceği endişesi dile getirildi.

Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş "Bize aday adaylığı için müracaat eden arkadaşlar, bir bakıyoruz başka kapılarda geziyorlar. Sanki görücüye çıkmış gibi. Birileri de bunları kapıyorlar" dedi.

YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor

"İTTİFAKIN PARÇASI OLABİLMEK İÇİN..."

Nevşehir'de konuşan Elitaş, salondaki bazı milletvekillerinin isimlerini sayarak şunları söyledi:

- Buradaki bazı milletvekili arkadaşları, şimdiye kadar hiç kimsenin kapısının önünde koymadık. Biz AK Partiliyiz. Biz bu davaya inanmış insanlarız. 'Milletvekili ben olurum başkası olur ama bu davada ben her zaman varım' dediler. Bazen duyuyoruz. Bize aday adaylığı için müracaat eden arkadaşlar, bir bakıyoruz başka kapılarda geziyorlar. Sanki görücüye çıkmış gibi. Birileri de bunları kapıyorlar.

- Sonra onlar, 14- 28 Mayıs'ta da olduğu gibi 'biz Cumhur İttifakı'nın bir paydaşıyız' diyorlar. Cumhur İttifakı'nın paydaşı olabilmek için bu davaya engel çıkaranların yanında durmamalısın. 'Biz Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, bize oy verin, kazanırsak yine AK Parti'ye geçeriz' diyorlar, yok öyle bir şey.

"ADAY YAPMAYINCA 'HADİ EYVALLAH' DİYORLAR"

- Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları koltuk sevdasında olanlar değil, dava şuuruna inanmış insanlardan oluşmaktadır. Bu bilinçte olmayanların bizim yanımızda yeri yok. Başka partiye gideceksin onlarla beraber ihtiraslarını tetikleyecek, nefsini kabartacak ve sonra da intikam duygusuyla kaybettirmek için gayret göstereceksin.

- Hadi gidenler gitti, kalanlara diyorum ki yıllarca ben de milletvekilliği, belediye başkanlığı yapmış birisi aday gösterilirken, kimse tanımazken tanıtmışız ve bir noktaya getirmişiz. Aday göstermedikten sonra, 'ben gidiyorum hadi eyvallah, ben önemli adamım' diyorlar. Terk edebilen şahsiyet, yarın seni bir dakikada terk eder.

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