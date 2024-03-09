EPDK'dan 15 şirkete lisans
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve petrol piyasalarında 15 şirkete lisans verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 11:08, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 11:09
EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 8 şirkete üretim lisansı verildi.
Aynı piyasada 3 şirketin üretim lisansı ise sona erdirilirken, 2 şirketin üretim, 1 şirketin ise tedarik lisansı iptal edildi.
Ayrıca, 4 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin dağıtıcı lisansının, 1 şirketin ise depolama lisansının süresi uzatıldı.
Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi ve 1 madeni yağ lisansı verildi.