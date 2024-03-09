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Meteoroloji'den 7 kente 'sarı' uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hafta sonu uyarısı geldi. Yurt genelinde sıcaklıklar azalacak, sağanak ve kar devam edecek. 7 kentte ise sarı kodlu uyarı verildi. İşte hava durumu tahminleri...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 11:18, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 11:20
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Meteoroloji'den 7 kente 'sarı' uyarı!

Meteoroloji 9 Mart 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, hafta sonu sağanak ve kar beklenen iller belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 7 il için sarı kodlu uyarı verirken, Prof. Dr. Orhan Şen ise hafta başından itibaren sıcaklıkların artacağı müjdesini verdi.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SAĞANAK VAR
Yapılan son tahminlere göre; bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara çevreleri ile Mersin'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

YURDA BAHAR HAVASI GELECEK
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yarın pazar, yağışlar yurdu terk edecek. Hafta başından itibaren 3 gün doğu anadolu hariç yurda bahar havası gelecek. Sıcaklıklar bugüne göre 6-7 derece artacak. Haftanın 2. yarısı mevsim ortalamasında olacak. İstanbul bugün sabah yağmurlu, öğlen yağmur kesiliyor" ifadelerini kullandı.

7 İLDE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 kentte yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak nedeniyle oluşabilecek an, sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Uyarı alan iller şöyle: Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şanlıurfa ve Batman.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, genellikle hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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