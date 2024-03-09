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Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar Fiat, Renault ve Citroen olarak sıralandı. Şubat ayında 209 adet DS, 93 Porsche, 33 Lexus, 23 Maserati, 13 Jaguar, 3 Lamborghini, ikişer adet Aston Martin ile Bentley ve 1 Ferrari satıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 11:24, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 11:29
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Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar Fiat, Renault ve Citroen olarak sıralandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu.

Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artışla 82 bin 277 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 560 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 12 bin 903 satışla Renault, 7 bin 730 satışla da Citroen takip etti.

Satış sıralamasında Citroen'in ilk 3'e girmesi dikkati çekti.

Ford, 7 bin 145 satışla dördüncü, Volkswagen 6 bin 730 satışla beşinci sırada yer aldı.

- Otomobil satışları

Otomobil satışları ele alındığında şubat ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 11 bin 468 ile Renault oldu. Onu 7 bin 468 satışla Fiat, 5 bin 664 satışla Citroen izledi.

Toyota, 5 bin 565 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 5 bin 6 satışla beşinci sırada yer aldı.

- Lüks otomobil satışları

Toplam 53 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart ve Seres hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları şubat ayı için 1201 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları 75'te kaldı.

Lüks otomobil grubunda şubatta 209 DS, 93 Porsche, 33 Lexus, 23 Maserati, 13 Jaguar, 3 Lamborghini, ikişer adet Aston Martin ile Bentley ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.

- Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, geçen ay 6 bin 92 satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 5 bin 194 satışla Ford, 2 bin 542 satışla Volkswagen izledi. Citroen, 2 bin 66 satışla dördüncü, Peugeot 1809 satışla beşinci oldu.

Şubat ayında markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ŞUBAT-2024
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM










ALFA ROMEO
106106

00106106
ASTON MARTIN
22

0022
AUDI
1.5601.560

001.5601.560
BENTLEY
22

0022
BMW
1.4701.470

001.4701.470
BYD
220220

00220220
CHERY
5.0065.006

005.0065.006
CITROEN
5.6645.664
2.0662.06607.7307.730
CUPRA
636636

00636636
DACIA
3.9383.938

003.9383.938
DFSK
1616
181803434
DS
209209

00209209
FERRARI
11

0011
FIAT7.396727.4684.0192.0736.09211.4152.14513.560
FORD131.9381.9513.7161.4785.1943.7293.4167.145
HONDA
2.1302.130

002.1302.130
HONGQI
11

0011
HYUNDAI2.9991.3694.368
3853852.9991.7544.753
ISUZU

08614423086144230
IVECO

0
2752750275275
JAGUAR
1313

001313
JEEP
377377

00377377
KARSAN

04
4404
KG MOBILITY ? SSANGYONG
1.1011.101
17917901.2801.280
KIA
1.3781.378
18518501.5631.563
LAMBORGHINI
33

0033
LAND ROVER
205205
000205205
LEAPMOTOR
1717

001717
LEXUS
3333

003333
MASERATI
2323

002323
MAXUS

0
202002020
MERCEDES-BENZ
2.1352.135
95095003.0853.085
MG
1.7451.745

001.7451.745
MINI
154154

00154154
MITSUBISHI
55
00055
NETA
2424

002424
NISSAN
1.6701.670

001.6701.670
OPEL
4.9194.919
1.4071.40706.3266.326
PEUGEOT
4.3334.333
1.8091.80906.1426.142
PORSCHE
9393

009393
RENAULT9.7321.73611.468
1.4351.4359.7323.17112.903
SEAT
769769

00769769
SERES
00

0000
SKODA
4.0654.065

004.0654.065
SKYWELL
2525

002525
SMART

0

0000
SUBARU
2323

002323
SUZUKI
525525

00525525
TESLA
7575

007575
TOGG1.201
1.201

01.20101.201
TOYOTA4.9276385.565
9229224.9271.5606.487
VOLKSWAGEN
4.1884.188
2.5422.54206.7306.730
VOLVO
1.3971.397

001.3971.397










TOPLAM:26.26856.00982.2777.82515.88823.71334.09371.897105.990
* Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.


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