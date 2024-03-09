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Refah Ölmesin: Sen de harekete geç

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), "Refah Ölmesin: Sen de harekete geç" başlığı ile Gazze'deki masumların sığındığı Refah için acil yardım kampanyası başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2024 11:44, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 11:47
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Refah Ölmesin: Sen de harekete geç

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Gazze'deki masumların sığındığı Refah için acil yardım kampanyası başlattı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce mazlumun sığındığı Refah kenti; suya, gıdaya, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç duyuyor.

Yaşanan insani krizi hafifletmek ve mazlumlara yardım etmek için Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), "Sen de harekete geç" başlığıyla acil yardım kampanyası başlattı. İnsani krizin her geçen an derinleştiği bölgedeki gelişmeleri dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli gazetecilere de kampanya çerçevesinde yardım eli uzatılacak.

Kampanya çerçevesinde toplanan yardımlar AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştırılacak.

Kampanyaya destek olmak için;

Hesap adı: Uluslararası Medya Enformasyon Derneği
TL: TR 3300 0100 1535 8849 3497 5006
USD: TR 0600 0100 1535 8849 3497 5007
EURO: TR 7600 0100 1535 8849 3497 5008

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