1 dakika içinde 3,5 milyon liralık kuyumcu vurgunu

Otomobile binen şüpheliler, havaya da iki el ateş açarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir süre etrafı gözetleyen şüphelilerden 2'si ellerindeki çantayla birlikte inerek kuyumcuya girdi. Yaklaşık 1 dakika içinde vitrinde bulunan yaklaşık değeri 3,5 milyon değerindeki 1,5 kilogram altınıalarak kendilerini bekleyen otomobile bindi.

Merkez Yıldırım ilçesi Şelçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde kar maskeli ve eli silahlı 3 şüpheli M.M. (55)'ye ait kuyumcu dükkanın önüne otomobil ile geldi.

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