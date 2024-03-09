1 dakika içinde 3,5 milyon liralık kuyumcu vurgunu
Bursa'da kar maskeli ve silahlı iki şüpheli girdikleri kuyumcudan 3.5 milyon değerindeki altını çaldı. Polis, kayıplara karışan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 12:56, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 12:58
Merkez Yıldırım ilçesi Şelçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde kar maskeli ve eli silahlı 3 şüpheli M.M. (55)'ye ait kuyumcu dükkanın önüne otomobil ile geldi.
Bir süre etrafı gözetleyen şüphelilerden 2'si ellerindeki çantayla birlikte inerek kuyumcuya girdi. Yaklaşık 1 dakika içinde vitrinde bulunan yaklaşık değeri 3,5 milyon değerindeki 1,5 kilogram altınıalarak kendilerini bekleyen otomobile bindi.
HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Otomobile binen şüpheliler, havaya da iki el ateş açarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.