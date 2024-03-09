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Korudağ balı coğrafi işaretle tescillendi

Korudağ'ın iklimi ve doğal bitki örtüsü sayesinde yumuşak bir tada sahip Korudağ balı coğrafi işaret alarak tescillendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 13:48, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 13:49
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Korudağ balı coğrafi işaretle tescillendi

Korudağ'ın iklimi ve doğal bitki örtüsü sayesinde yumuşak bir tada sahip Korudağ balı coğrafi işaret alarak tescillendi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Kunduracılar Çarşısı'nda balın tanıtımı amacıyla program düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, programda, bir süredir coğrafi işaret için devam eden çalışmaların sonuçlandığını söyledi.

Benzersiz bir tat profiline sahip Korudağ balının kalitesinin tescillendiğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti: "Korudağ balının kökenini korumak, üretim yöntemlerini standartlaştırmak ve tüketicilere güvence vererek, balımızın orijinal ve kaliteli olduğunu garanti ettik. Üreticilerimize de bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak bu eşsiz lezzetin dünya çapında tanınırlığı ve değeri artacak, bölgenin ekonomik potansiyeli desteklenecek ve yerel üreticilerin gelirleri artacak. Bölgemize hayırlı olsun."

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Keşan'da yeni bir markanın doğduğunu ifade etti. Korudağ balının tüm Türkiye'de tanınacağını dile getiren Şahin, Mecidiye kavunu ile ilgili coğrafi işaret sürecinin devam ettiğini kaydetti.

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