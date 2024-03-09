Fatih Erbakan, babasının son yıl önce verdiği pozun aynısını verdi

Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan, tam 30 yıl önce babası, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın izinden giderek kamyon üstünde seçim çalışması gerçekleştirdi.

1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok büyükşehir ve il belediyesini alarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Bu seçimlerden sonraki genel seçimlerde, Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Refah Partisi zaferle çıkmıştı.

1994'te, Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Necmettin Erbakan'ın yanında, o zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ve partinin önde gelen isimleri bir kamyon kasasında tarihi bir fotoğraf karesine imza atmıştı. YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu'nun paylaştığı 2024'teki fotoğrafta Dr. Fatih Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Suat Kılıç ve Yeniden Refah Partisi'nin ileri gelenleri ile birlikte benzer bir poz vererek, geçmişle bağlarını güçlü bir şekilde vurguladı.