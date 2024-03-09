Altınok: Yavaş, Ankara'ya ne yaptın?

Turgut Altınok, Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yılda Gölbaşı'nda yaptığı herhangi bir eserin bulunmadığını söyleyen Altınok, "Bu Büyükşehir Belediye Başkanı, Gölbaşı'nın da belediye başkanı değil mi? Gölbaşı'na metro sözü vardı, yaptı mı? Ankara'nın ilçelerine gidiyoruz, orada da yok. Afişlerinde ne yazıyor? 'Herkese eşit hizmet vereceğiz' yazıyor; ama herkesin belediye başkanı olamadı, herkese eşit hizmet yapamadı. Söylediği başka, yazdığı başkadır." dedi.

"ANKARA'DA 9 MİLYARLIK İŞ YOK"

Göreve geldikleri takdirde 2 yıl içerisinde Gölbaşı'nın köylerinde alt yapı sorununun kalmayacağını belirten Altınok, "Ankara, tarımın başkenti olacak. Mazot desteğini 500 litreye çıkarıyoruz. Köylerde su aboneliğinden para almayacağız, köylerin imar planını yapacağız. Suyun metreküpünü 50 kuruş yapacağız. Tohum, gübre ve yem desteği vereceğiz. 'Ankara'nın her yerinde resimlerim olursa bu haram paradır' demişti. Şu an kampanyaya harcadığı para 2 milyar. Belediyenin bütün şirketleri batak. Sattığı gayrimenkul 9 milyar. Ankara'da 9 milyarlık iş yok. 5 yılda harcadığı bütçe ise 300 milyar. Mirasyedi büyükşehir belediye başkanı var." diye konuştu.