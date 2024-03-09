CHP İzmir adayı Tugay'dan Tunç Soyer'e tepki

Yerel seçime az bir süre kalmışken siyasi partilerin belediye başkan adaylarının çalışmaları da devam ediyor.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Çok çalıştığını ve bu nedenle aday gösterildiğini anlatan Tugay, "Tüm yurttaşlarımızın hakkını gözüm gibi koruyacağım. Kimseye hakkınızı yedirmeden çalışacağım. Aylardır İzmir'in sorunlarını, bu sorunların çözümü için yapılacakları çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok değerli birikimlere sahip güçlü ve büyük bir kurum." dedi.

"Sadece biraz mali disipline ihtiyaç var." diyen Tugay, "Halkın sesine kulak vermek, insanların problemlerini duymak, yerine getirmek lazım. Böyle bir belediye başkanlığı yapmak zorundayım. Şehri sevmek, insanı sevmek, edepli olmak yeter. Hayatım boyunca bin tane zorluğun altından nasıl kalktıysam bunun da altından kalkarım. O nedenle bana güvenmenizi istiyorum." diye konuştu.

TUNÇ SOYER'E TEPKİ

Tugay, Ekrem İmamoğlu'na destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Tugay, şöyle devam etti:

"Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."