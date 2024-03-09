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Kadınlar Günü'nde bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda öldü, annesi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yolda yürürken Yunus A.'nın (32) bıçaklı saldırısına uğrayan İlayda Alkan (20) öldü, annesi Oya Tarhan (45) yaralandı. Çıkan arbedede bacağından yaralanan Yunus A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mart 2024 14:57, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 14:58
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Kadınlar Günü'nde bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda öldü, annesi yaralandı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, yolda yürürken, yanlarına gelen ve bir hastanede veri giriş memuru olarak çalışan Yunus Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Y. de bacağından yaralandı.

Çevredekiler ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne kızı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesi Oya Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Şüpheli Yunus A. ise mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus A., Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli Yunus A.'nın ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.

'KIZIM AŞÇI OLACAKTI'

Öldürülen İlayda'ın babası koltuk imalatçısı Rıza Alkan (40), "Polisten öğrendiğime göre yolda yürürlerken, şüpheli oturduğu banktan direkt ayağa kalkıp bıçaklamaya başlamış. Kızım 13, eşim 8 bıçak darbesi almış. Mantığım bu işi almıyor. Şüpheliyi tanımıyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü'nde böyle bir olay yaşandı. Eşim ve kızıma bunu yapanın en ağır cezaya çarpılmasını istiyorum. Kızım aşçı olup, gemilerde çalışmak istiyordu" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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