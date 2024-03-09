Bakan Bolat'tan, Fitch değerlendirmesi: Hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 12 yılın ardından yeniden 'B+'ya yükseltmesine ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kredi notumuzun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabımızla ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz."

Anadolu Ajansının konuyla ilgili haberini alıntılayan Bolat, "Ticaret diplomasimiz ile tüm dünyada Türkiye'nin küresel pazarda sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Fitch Türkiye'nin kredi notunu "B"den B+"ya yükseltirken, kredi görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığına dikkat çekildi. Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığını belirtilen açıklamada, bu durumun, daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığının yansıması olduğuna işaret edildi.