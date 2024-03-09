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Bakan Bolat'tan, Fitch değerlendirmesi: Hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz

Fitch'in 12 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu 'B+'ya çıkarmasının ardından bir açıklama da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bakan Bolat, "Kredi notumuzun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabımızla, ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2024 15:11, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 15:16
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Bakan Bolat'tan, Fitch değerlendirmesi: Hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 12 yılın ardından yeniden 'B+'ya yükseltmesine ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kredi notumuzun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabımızla ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz."

Anadolu Ajansının konuyla ilgili haberini alıntılayan Bolat, "Ticaret diplomasimiz ile tüm dünyada Türkiye'nin küresel pazarda sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek

NE OLMUŞTU?

Fitch Türkiye'nin kredi notunu "B"den B+"ya yükseltirken, kredi görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığına dikkat çekildi. Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığını belirtilen açıklamada, bu durumun, daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığının yansıması olduğuna işaret edildi.

Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümü pozitife çıkardı

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