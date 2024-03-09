Murat Kurum: Bisiklet artık ulaşım aracı olacak

Restoranlar iftar menülerinin fiyatlarını belirledi
Restoranlar iftar menülerinin fiyatlarını belirledi
Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız
Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız
Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Ramazan öncesi israf uyarısı
Ramazan öncesi israf uyarısı
Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek
Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Görevi kötüye kullanan doktora 10 yıla kadar hapis istemi
Görevi kötüye kullanan doktora 10 yıla kadar hapis istemi
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı
Gençlerden çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır' fetvası yayınlayın
Gençlerden çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır' fetvası yayınlayın
Ticaret Bakanı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza kesildi
Ticaret Bakanı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza kesildi
Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Randevu sorunu...
Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Randevu sorunu...
YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor
YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor
İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Borsa mı altın mı dolar mı?
Borsa mı altın mı dolar mı?
Sistem açığından 27 milyonluk vurgun: Tutuklandılar
Sistem açığından 27 milyonluk vurgun: Tutuklandılar
Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümü pozitife çıkardı
Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümü pozitife çıkardı
9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Seçil Erzan: Fatih Terim'e 15 ay boyunca gelen paraları verdim
Seçil Erzan: Fatih Terim'e 15 ay boyunca gelen paraları verdim
Başhekim yardımcısı, kadınlar gününde astsubay eşi tarafından öldürüldü
Başhekim yardımcısı, kadınlar gününde astsubay eşi tarafından öldürüldü
'MOSSAD casuslarına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 63'e yükseldi'
'MOSSAD casuslarına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 63'e yükseldi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim için bir final
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim için bir final
DEM Parti: Ankara'da 3 ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptık
DEM Parti: Ankara'da 3 ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptık
MEB Görevde Yükselme Sınavı atama duyurusu yayımlandı
MEB Görevde Yükselme Sınavı atama duyurusu yayımlandı
Maliye POS cihazlarını izliyor
Maliye POS cihazlarını izliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi katildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi katildir
Avro 35 TL'yi aştı, dolar 32 TL sınırında
Avro 35 TL'yi aştı, dolar 32 TL sınırında
Gazze'de paraşüt faciası: Yardıma ulaşmak isterken can verdiler
Gazze'de paraşüt faciası: Yardıma ulaşmak isterken can verdiler
Maaş teklifi öğretmeni çileden çıkardı
Maaş teklifi öğretmeni çileden çıkardı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Murat Kurum: Bisiklet artık ulaşım aracı olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'un her yerinde bisikletin artık ulaşım aracı olacağını vurgulayarak "Bisikletle birlikte evinizden çıkacaksınız, okulunuza, işinize gideceksiniz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 15:19, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 15:20
Yazdır
Murat Kurum: Bisiklet artık ulaşım aracı olacak

İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Herkes İçin Spor Federasyonunun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı"nı oluşturarak rekor denemesi yapacağı etkinliğe katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve gençlerle birlikte bisiklet süren Kurum, daha sonra gençlere hitap etti.

Gözleri parlayan gençleri görünce aklına kendi gençliği geldiğini ifade eden Kurum, her zaman gençlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını söyledi.

Kurum, bugün 1653 bisikletle katıldıkları etkinlikle Türkiye'nin adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdıklarını belirterek, "Bu rekoru Türk gençliği kırdı, siz kırdınız. Buradaki tüm gençlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

"İSTANBUL'U BİR BİSİKLET ŞEHRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Kurum, gençlerle birlikte İstanbul'un geleceğini inşa edeceklerini, İstanbul'u bir bisiklet şehri haline getireceklerini dile getirdi.

İstanbul'da bisikletin artık bir ulaşım aracı olacağını aktaran Kurum, bisiklet yollarını 2028 yılına kadar 1000 kilometreye ardından 1500 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.

Kurum, "Nasıl burada Beykoz'da bisiklete biniyorsanız, huzur içerisinde, ormanın o güzel kokusuyla çiçeklerin, ağaçların kokusu içerisinde, huzurla vakit geçiriyorsanız İstanbul'un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak. Bisikletle birlikte evinizden çıkacaksınız, okulunuza, işinize gideceksiniz." diye konuştu.

Skuterler ve elektrikli araçlar için park yerleri yapacaklarını kaydeden Kurum, "2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Bu hedef çok önemli çünkü eğer biz tedbirler almazsak İstanbul'umuz, ülkemiz yaşanamaz bir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Kurum, İstanbul'un her mahallesine spor alanları, dene-yap atölyeleri, start-up merkezleri ve paylaşımlı ofisler yapacaklarını anlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber