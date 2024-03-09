En fazla kar kalınlığı 176 santimetreyle o ilde ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,176 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 15:23, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 15:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden, Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı araştırıldı.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 176, Kartalkaya'da 162, Sarıkamış'ta 147, Ergan'da 144, Palandöken'de 133, Erciyes'te 100, Yalnızçam'da 66, Haserek'te 58, Uludağ ve Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Ilgaz'da 24, Denizli'de 23, Kartepe'de 22, Kop'ta 21, Zigana'da 18, Mersivan'da 17, Murat Dağı'nda 8, Çambaşı'nda ise 2 santimetre ölçüldü.