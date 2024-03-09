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Aziz Yıldırım: Çocuklar artık Fenerbahçeli olmuyor

Çocukların artık Fenerbahçeli olmadığını kaydeden Aziz Yıldırım, "Bunu durdurmamız lazım. Hep beraber mücadele etmeliyiz, yapılmalı, Fenerbahçe kazanmalı." diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 16:55, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 16:56
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Aziz Yıldırım: Çocuklar artık Fenerbahçeli olmuyor

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği İzmir Şubesi'nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katılan Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, açılış kurdelesini kestikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, yeni açılan dernek şubesinin hayırlı olmasını temenni ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe'nin birlik beraberlik içinde olması lazım, ayrışma yapılmaması lazım, ayrışma kulübe zarar verir, camiaya zarar verir. Bunun zararlarını ileride görürsünüz. Bugün göremezsiniz bir şey ama ileride 5 sene, 10 sene sonra bunları görürsünüz. Ayrışma başladığı zaman birlik beraberlik yok olur. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli ile kavga etmeye başlar. Bu çok tehlikeli bir şey, onun için hepimizin birlik beraberliği önemli."

Herkesin Fenerbahçe'nin başarısını istemesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse, 'onlar yok, ben varım' bilmem ne derse, onlar şerefsizdir. Bak bu kadar ağır söylüyorum. Fenerbahçe'nin başarısı, mutluluğu hepimizin. Başarısızlığı da bizimdir ama biz yönetenler kadar üzülmeyiz, çünkü biz taraftarız. Biz olayı yaşarız, sabah unuturuz ama yönetici öyle değildir. Devam eder o üzüntü veya başka hadiseler devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUKLAR ARTIK FENERBAHÇELİ OLMUYOR"

Çocukların artık Fenerbahçeli olmadığını kaydeden Yıldırım, "Bunu durdurmamız lazım. Hep beraber mücadele etmeliyiz, yapılmalı, Fenerbahçe kazanmalı. Fenerbahçe'nin bugün yani o hakem bunu yaptı, şunu yaptı filan, Fenerbahçe'nin kuruluşundan beri bunlar var, Kurtuluş Savaşı'ndan beri, 1930'larda kulüp kapanma noktasına getirilmiş. Yani Fenerbahçe tarihinde hep bunlar var. Çünkü Fenerbahçe toplumda lider olan bir camiadır. Buna karşı, onu yıpratmak, onu yok etmek isteyenler de olacaktır tabii ki." diye konuştu.

Yıldırım, "1 milyon üye" hedefinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İleride anlatacağım bakın, konuşmalar yapacağım, bugün değil ama. Bugün Fenerbahçe'nin ne başkanlık sorunu var ne bir başka sorunu var. Fenerbahçe'nin tek sorunu var, başarı. Şu anda şampiyon olabilme şansımız var. Konferans, konferansta yemin ediyorlar. Onu alma şansımız var. Bu ikisini hep beraber kenetlenip almamız lazım. Ondan sonra kavgayı yaparız. Kavga kolay şey. Bizim için çok kolay."

Kızgınlıkların, kırgınlıkların Fenerbahçeli olmanın önüne geçmemesi gerektiğini anlatan Yıldırım, "Biz Fenerbahçeliyiz, başarısını isteriz. Başarılı olmalı da. Bunun için de destek gerekiyorsa yaparız. Bu destek bağırıp çağırıp veya herhangi bir şeylerle olmaz. Duruşla da olur." ifadelerini kullandı.

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