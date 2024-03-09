Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün acı günü

Güner Algöz'ün cenazesine oğlu Zafer Algöz'ün yanı sıra Cem Yılmaz, Bülent Şakrak, Can Yılmaz ve Çağlar Çorumlu, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ve yakınları katıldı.

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