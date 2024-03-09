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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

"Çiçek Taksi", "Selena" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Mart 2024 22:10, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 22:18
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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

"Çiçek Taksi", "Selena", "Akasya Durağı" gibi yapımlarla tanınan 90 yaşındaki usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, yaşlılığa bağlı nedenlerle İstanbul'da evinde hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek, "Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Sinemamızın duayeni, unutulmaz bir sanatçı KayhanYıldızoğlu... Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Yıldızoğlu, geçen yıl Anadolu Ajansına verdiği röportajda şunları söylemişti:

"Beni sevenlere, sevmeyenlere de kalpten büyük sevgiler gönderiyorum. Eksik olmasınlar; gerek sokakta gerek mağazada gerek alışverişte gerek iş hayatında her zaman bana halkımdan, çalıştığım arkadaşlarımdan, yönetmenlerimden çok büyük bir sevgi seli aktı. Bir gün, bir tanesi bile kalbimi kırmadı benim ama ne verirsen onu alırsın, ne ekersen onu biçersin. Ben de öyle yanlış şeyler yapmadım. Efendilikle çalıştım. Bütün arkadaşlarıma kalpten sevgi, saygı gösterdim ama bunun semeresini aldım."

Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze töreni, 11 Mart'ta gerçekleştirilecek.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

26 Aralık 1936'da dünyaya gelen Kayhan Yıldızoğlu liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okur ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bırakmış ve tesadüfen tanıştığı Muhsin Ertuğrul sayesinde tiyatro ile tanışır. Katıldığı seçmeler sonrası seçilen Yıldızoğlu, 20 yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev almıştır.

İlk filmini 1966 yılında çeviren Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filimde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır.

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