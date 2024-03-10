Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açılmasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında Kur'an-ı Kerim'in yırtılarak dini değerlerimize saygısızlık yapıldığı paylaşımları üzerine ekiplerimiz tarafından ivedilikle harekete geçilerek olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve adı geçen kişi yakalanarak yasal işlemlere başlanılmıştır." ifadesine yer verildi.