İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nın yüksek kesimleri ve kuzey bölgelerinde sis etkili olmuştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, saat 04.15 itibarıyla çift yönlü durdurulan gemi trafiği, saat 14.30'de güney-kuzey yönünde açıldı.

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