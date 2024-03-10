İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 14:45, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 14:48
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, saat 04.15 itibarıyla çift yönlü durdurulan gemi trafiği, saat 14.30'de güney-kuzey yönünde açıldı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nın yüksek kesimleri ve kuzey bölgelerinde sis etkili olmuştu.