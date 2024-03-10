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Burcu Köksal'dan İmamoğlu'na: Ben aileden CHP'liyim o ANAP'lı

CHP Afyonkarahisar Adayı Burcu Köksal, 'Başka parti bulsun' diyen İmamoğlu'na yerini hatırlattı: Ben aileden CHP'liyim. O ANAP'lı. Köksal'a kapıyı gösteren İmamoğlu, geri adım olmayınca Genel Başkan Özel'i arayarak, "Burcu Hanım sözlerini geri alsın. İstanbul'u riske soktu" dedi. Köksal'dan "Tavrım nettir" cevabı alan Özel, belediye başkan adayına sözünü geçiremedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Mart 2024 08:24, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 08:21
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Burcu Köksal'dan İmamoğlu'na: Ben aileden CHP'liyim o ANAP'lı

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçilirsem belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri üzerine çıkan kriz büyüyor. Bu sözler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "'Belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" diyerek Köksal'a kapıyı göstermişti. Patlak veren "kapı" krizinin ardından yaşananlara Yeni Şafak ulaştı.

İMAMOĞLU ÖZEL'İ ARADI

Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik açıklamalarının ardından İBB Başkanı İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Özel'i arayan İmamoğlu, "DEM'le yapılan kent uzlaşısını krize çevirmeyelim. Burcu Hanım sözlerini geri alsın. Parti içinde kriz var görüntüsü oluşturmayalım" önerisinde bulundu. Görüşmede Köksal'ın sözünden dönmemesinin İstanbul'u riske soktuğunu söyleyen İmamoğlu, bu nedenle Köksal'ı uyarmasını ve geri adım atılması gerektiğini belirtti.

SÖZÜNÜ GEÇİREMEDİ

İBB Başkanı'nın isteği üzerine CHP Genel Başkanı Özel, Burcu Köksal'ı aradı. Köksal, sözlerine açıklık getirmesini isteyen Özel'e "aileden CHP'li olduğu, İmamoğlu'nun kendisini partiden attıramayacağı" karşılığını verdi. İmamoğlu ailesinin ANAP kökenli olduğunu hatırlatan Köksal, "İmamoğlu istedi diye özür dilemeyeceğini, ancak grup başkanvekilliğinden ayrılabileceğini" ifade etti. CHP Genel Başkanı Özel'e rağmen geri adım atmayan Köksal, tüm bunların üzerine gündeme oturan sözleriyle ilgili "Tavrım net" açıklamasını yaptı.

Uğur Duyan ve Mehmet Güney

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