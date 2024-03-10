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Usta oyuncu 'Ekmeğimizi yiyen it' sözü savcılığa taşındı!

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada bir takipçisinin yorumuyla çılgına döndü. İddiaya göre Yılmaz Erdoğan'ı takibe alan Ayşe K., Erdoğan'ın bulunduğu bir videonun altına "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" şeklinde bir yorum yazdı. Takipçisinin yorumunu gören Yılmaz Erdoğan, soluğu savcılıkta aldı. Yılmaz Erdoğan; onur, şeref ve saygınlığının zarar gördüğünü belirterek kendisine hakaret ettiği iddiasıyla takipçisinin cezalandırılmasını istedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Mart 2024 08:44, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 08:39
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Usta oyuncu 'Ekmeğimizi yiyen it' sözü savcılığa taşındı!

Uzun bir aradan sonra senaristliğini ve başrolünü üstlendiği "İnci Taneleri" adlı diziyle ekranlara dönen usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın takipçi krizi tuttu.

Sosyal medyada gördüğü o yorumu affetmeyen ünlü oyuncu konuyu savcılığa taşıdı.

"EKMEĞİMİZİ YİYEN İT" SÖZÜ ÇILGINA ÇEVİRDİ

İddiaya göre sosyal medyada Ayşe K., şahsi hesabından ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu bir videonun altına yorum yaptı. "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" şeklinde paylaşımda bulunan kadın, usta oyuncuyu fena kızdırdı.

Erdoğan, o yorumu affetmedi ve savcılığa başvurarak Ayşe K. hakkında şikayette bulundu.

USTA OYUNCUDAN SUÇ DUYURUSU

Ünlü oyuncu, suç duyurusunda onur, şeref ve saygınlığının söz konusu yorumla zedelendiğini belirterek yorumda sarf edilen sözlerin fikir özgürlüğünü aşarak hakaret boyutuna ulaştığını söyleyerek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını istedi.

Yılmaz Erdoğan'ın şikayeti sonrası şüpheli takipçi hakkında soruşturma başlatıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN

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