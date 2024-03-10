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Yürüyüşünü beğenmediği için bacaklarından vurdu

Kağıthane'de sokakta yürüyen bir adam, karşısından gelen şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, bacaklarından vurulan adam hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan ve yürüyüşünü beğenmediği için adamı vurduğunu söyleyen şahıs tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 10:27, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 12:57
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Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, İzzet K. evine doğru yola koyuldu. O esnada adamın karşısından gelen bir şahıs, silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu adam bacağından yaralanarak kanlar içerisinde yere düşerken, saldırgan koşarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı İzzet K., ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Polis saldırganı kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İzzet K.'nın ifadesine başvurdu. İzzet K.'nın kendini vuran şahsı tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söylemesi üzerine polis, saldırgan Murat Y.'yi yakalamak için çevrede araştırma yaptı. Gidebileceği adresler kontrol edilen Murat Y., olaydan birkaç ay sonra Şirintepe'de bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

"Yürüyüşünü beğenmedim, bacaklarından vurdum"

Üstünde silah da ele geçirilen Murat Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polise verdiği ifadede "Yürüyüşünü beğenmediğim için bacaklarından vurdum" diyen Murat Y., adli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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