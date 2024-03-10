'Kalkan-14' operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne, İl Göç İdaresi'nin yaptığı bildirim sonucu yapılan incelemelerde; yabancı vatandaşların, insani veya kısa dönem ikamet belgesi başvurularında ibraz ettikleri, kira kontratları, doktor raporları, faturalar ve diğer muhtelif evrakların usulsüz veya sahte olarak düzenlendiği tespit edildi.

Bunun üzerine "Rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kamu personelleri, danışmanlık şirketi sahipleri, postacı, doktor gibi çeşitli meslek gruplarına sahip insanların bulunduğu şüphelilerin, örgütsel faaliyet kapsamındaki hiyerarşik ağ içerisinde, sahte belgeler düzenleyerek yüksek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonda aralarında 1'i doktor, 3'ü noter görevlisi, 5'i danışmanlık şirketi sahibi ve 1'i posta görevlisi olmak üzere 25 şüpheli "Kalkan-14" operasyonlarında yakalandı.