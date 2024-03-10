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Gazze'de can kaybı 31 bin 45'e yükseldi

İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 85 artarak 31 bin 45'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 12:19, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 13:07
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Gazze'de can kaybı 31 bin 45'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 156 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 85 Filistinliyi öldürdüğü, can kaybının 31 bin 45'e yükseldiği aktarılan açıklamada, son saldırılarda 130 Filistinlinin yaralanmasıyla yaralı sayısının da 72 bin 654'e çıktığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "8 katliam" gerçekleştirdiği ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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