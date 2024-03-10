Adres sormak için aracından indi, otomobilin çarpması sonucu öldü

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Özdemir (73), Yeni Antalya Yolu Seyran Mahallesi'nde, adres sormak için yol kenarına park ettiği 54 NC 012 plakalı otomobilinden indi.

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