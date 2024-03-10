D-100'de feci kaza: Yaralının üzerinden araba geçti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobil, trafik kazası sonucu yerde yaralı halde yatan Şeref Bahçıvan'ın üzerinden geçti. İ.E. isimli sürücünün kullandığı otomobil, daha sonra Bahçıvan'a yardım için aynı noktadaki M.A'ya çarptı. Kazada Bahçıvan yaşamını yitirdi, M.A. da yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mart 2024 15:35, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 15:32
Tekirdağ'da bir otomobil yaralının üzerinden geçip, yardım eden bir kişiye çarptı.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Çorlu'da D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi.
Yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan'a, B.M'nin kullandığı 59 AHZ 208 plakalı otomobil çarptı.Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Bahçıvan, yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verenler, bir yandan da Bahçıvan'a yardım etmeye çalıştı.
Bu sırada İ.E. yönetimindeki 59 AIU 164 plakalı otomobil, yerde yatan Bahçıvan'ın üzerinden geçip, M.A'ya çarptı.
M.A. yaralanırken, kaza bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.İhbarla gelen ekipler, Şeref Bahçıvan yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan M.A. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücüler B.M. ile İ.E. gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.