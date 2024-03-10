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Güzellik merkezinde topuklu ayakkabı dayağı

Tuzla'da Estetisyen Yasemin Er, çalıştığı güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G. tarafından şiddete uğradığını iddia etti. Aldığı darbeler nedeniyle çene kemiği kırılan ve vücudunda morluklar oluşan Er, hastanede tedavi altına alındı. Er'in kardeşi Yeşim Er, "Topuklu ayakkabının sesinden rahatsız olmuş. Bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş." dedi. Yasemin Er saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Abdulselam G. ise kadını suçlayarak sürekli para istediğini öne sürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mart 2024 15:50, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 15:48
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Güzellik merkezinde topuklu ayakkabı dayağı

Olay, 1 Mart'ta, Tuzla'da bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre, 39 yaşındaki Estetisyen Yasemin Er, ile güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü.

Yasemin Er'in giydiği topuklu ayakkabının sesinden rahatsız olan Abdulselam G., kadını önce uyardı sonra darbetti. Aldığı darbeler sonucu çene kemiği kırılan Yasemin Er'in vücudunda da morluklar oluştu. Er, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polise verdiği ifadede olayı detaylı şekilde anlatan Yasemin Er, saldırgandan şikayetçi olurken, yaşadığı şiddetin kayıtlarının iş yerindeki güvenlik kameralarında bulunabileceğini belirtti. Er, fiziksel tedavinin yanı sıra psikolojik tedavi altına alındı.

"BOKS TORBASINI YUMRUKLAR GİBİ"

Ablasının şiddet gördüğünün iddia eden Yeşim Er, "10 yıl önce Abdulselam G., ablamın da kuaförüydü. Ortak olmaya karar veriyorlar. Ben buna engel oldum. Ablamın ayağında da bir topuklu ayakkabı var. Kendisi de koltukta uzanıyormuş. Bir anda kalkmış, 'Bu topuklu ayakkabı ses yapıyor, çıkar artık ayağından' diye tepki vermiş. Ablam da demiş ki, 'Niye bağırıyorsun? Bağırmana gerek yok. Sonuçta parmak ucunda yürüyebilirim.' Ondan sonra 'Defol git, dükkanımı terk et. Sen ortağım falan değilsin' diye bir tepki göstermiş. Daha sonra ablam, 'Böyle ortaklık olmaz, ben gidiyorum' demiş. Çıkarken o an kolundan tutuyor. İnanın, bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş" dedi.

"DÜKKANIN KAPISINI KİTLEMİŞ"

Yeşim Er, saldırganın çekiçle bile saldırmaya çalıştığını iddia ederek, "Ben bunu anlatırken hala kötü hissediyorum. Hıncını alamamış olmalı ki, ablam yere düşmüş ve tekmelerle yumruklarla saldırmaya devam etmiş. Arkasında duran çekiç bile işin içine girmiş. Ablamın kafasına vuracakken, ablamın ağzından akan kanı görünce, saldırıyı bir anda durdurmuş. Biz şikayetçi olduk, ablamın çenesi kırık, sol kıkırdak kırık ve aldığı darbelerin izleri vücudunda" şeklinde konuştu.

"BU ADAM HALA DOLAŞIYOR"

Yeşim Er, ablasını darbeden kişinin cezalandırılmasını talep ederek şöyle devam etti: "Yaşadığı psikolojik travma var, psikolojisi şu an sıfır durumda. Bu adam hala özgürce dolaşıyor. Başka bir kadına öldürsün diye mi geziyor? Ben bunu soruyorum sadece. Herkese de fotoğraflarını göstermek istiyorum. Ablamın yaşadığı travmayı herkese göstermek istiyorum. Adaleti bekliyorum. Karşı taraf ile iletişime geçtim. Sadece bir tokat attığını söylüyor. Bir tokat ile bir kadının çenesi kırılır mı? Kendisinin sevgilisi olduğunu beyan ediyormuş, kocası bile olsa bunun cezasını çekecek."

Öte yandan güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G., iddiaları kabul etmezken, Yasemin Er'in sürekli para istediğini iddia ederek aralarında sorunlar olduğunu kaydetti.

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