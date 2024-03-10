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Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde

Ekonomi yönetimi tarafından "daha cazip TL" hedefiyle politikalar uygulanmaya devam ederken; mevduat faizleri de son 22 yılın zirvesine çıkarak yüzde 53,25'e dayandı. Son oranlara göre 100 bin TL, 250 bin TL ve 500 bin TL'nin aylık getirisi de yükseldi. Bankalarda mevduatı olan herkesi ilgilendiren getiriler, bakın kaç TL'ye çıkıyor...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Mart 2024 16:08, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 16:03
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Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde

Türkiye ekonomisinde yeniden değerlenme süreci devam ederken; bu yolda devreye alınan "daha değerli TL" politikası çerçevesinde atılan adımlar da takip ediliyor. Son dönemde özellikle yüzde 45 seviyesinde bulunan politika faizinin etkinliğini artırmak için TCMB tarafından ek sıkılaştırma önlemleri gelmiş; krediler ve munzam karşılıklarda yapılan bu düzenlemelerle birlikte TL likiditesi bir miktar daha sıkılaştırılmıştı.

FAİZ ORANLARI YÜKSELECEK Mİ?

Alınan son tedbirlerle birlikte mevduat faizlerinin, politika faizinin birkaç puan üzerinde konumlanması amaçlanıyor. Ayrıca mevduat getiri oranlarının bir yıl sonrası için "beklenen enflasyon" hedefinin de üzerinde seyretmesi arzu ediliyor. Böylece TL'nin ve TL yatırımların cazibesinin artması, döviz ve altın başta olmak üzere cari açığı artırma riski olan taleplerin de belli seviyelerde tutulması hedefleniyor. Bu politikalarla birlikte mevduat faizlerinden bir artış yaşandı.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI KAÇ?

TCMB tarafından açıklanan son rakamlara göre mevduat faiz oranlarında, 1-3 ay vade için bankaların uyguladığı ağırlıklı ortalama rakam, yüzde 53,25 olarak görüldü. 1 Mart ile biten hafta itibarıyla kendini gösteren bu rakamlar; 6 aya kadar vadeli mevduatlarda ise yüzde 50,61 olarak geçekleşti. Söz konusu mevduat oranları aynı zamanda son 22 yılının da en yüksek seviyelerine işaret ediyor.

TOPLAM MEVDUATLAR NE DURUMDA?

Tarihi yüksek seyreden mevduat rakamlarına rağmen, yine 1 Mart haftasında TL mevduatlarda bie gerileme gözlemlendi. Bankacılık sektöründe toplam mevduatlar yaklaşık olarak 18 milyar 300 milyon TL geriledi. Ayını süreçte kredi hacminde de artış yaşandı. Sadece 1 Mart ile biten 1 haftada bankalarını kredi hacmi 160 milyar 340 milyon TL artış gösterdi.

İŞTE BİR AYLIK GETİRİ RAKAMLARI

Yüzde 53,25 oran ile (bankalar tarafından yaygın olarak uygulanan) 32 gün vadede ve yüzde 5 stopaj kesintisi de dahil edilerek yapılan hesaplamalara göre, son getiriler "net" şu şeklide gerçekleşiyor:

-100 bin TL'nin getirisi; 4 bin 422 TL

-250 bin TL'nin getirisi; 11 bin 57 TL

-500 bin TL'nin getirisi; 22 bin 114 TL

-1 milyon TL'nin getirisi; 44 bin 229 TL

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