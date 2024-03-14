MEM'ler ile belediyeler arasında yapılan eğitim işbirliği protokolleri nasıl olacaktır?

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Rapor yayımlandı: En çok nükleer savaş başlığı hangi ülkede
Rapor yayımlandı: En çok nükleer savaş başlığı hangi ülkede
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
Bakan Koca: Yan dal uzmanlığıyla ilgili düzenlemeler yapıldı
Bakan Koca: Yan dal uzmanlığıyla ilgili düzenlemeler yapıldı
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
O ilde 18 Mart'ta okullarda eğitime ara verilecek
O ilde 18 Mart'ta okullarda eğitime ara verilecek
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi
TBMM'ye ilginç başvurular: 'Bitcoin resmi para birimi olsun'
TBMM'ye ilginç başvurular: 'Bitcoin resmi para birimi olsun'
Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak
CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı
CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı
Kredi kartına yeni sınırlamalar gelir mi? İşte konuşulan önlemler
Kredi kartına yeni sınırlamalar gelir mi? İşte konuşulan önlemler
Ehliyeti olanlar dikkat: 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza
Ehliyeti olanlar dikkat: 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza
LGS'de öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek
LGS'de öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek
İhracatçılardan kur çıkışı: Maliyetleri karşılamıyor
İhracatçılardan kur çıkışı: Maliyetleri karşılamıyor
Köprü ve otoyola zam hazırlığı
Köprü ve otoyola zam hazırlığı
Celal Şengör'den İstanbul'a 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Celal Şengör'den İstanbul'a 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor
Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor
Gazze'ye seyyar liman: Amerika dört gemiyi Akdeniz'e yolluyor
Gazze'ye seyyar liman: Amerika dört gemiyi Akdeniz'e yolluyor
7 ilde suç örgütü operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi
7 ilde suç örgütü operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi
Eski CHP'li Bakan: 'Garson Devlet' kent uzlaşısı ile denize inecek!
Eski CHP'li Bakan: 'Garson Devlet' kent uzlaşısı ile denize inecek!
Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...
Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...
Kartta sıkılaşma nakit avans ile başladı
Kartta sıkılaşma nakit avans ile başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor
Yargıtay'dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor
Altınok: Mansur bey 58 kilometre metro yapacaktı, 5 cm yapamadı
Altınok: Mansur bey 58 kilometre metro yapacaktı, 5 cm yapamadı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MEM'ler ile belediyeler arasında yapılan eğitim işbirliği protokolleri nasıl olacaktır?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü 21.12.2021 tarih ve 39488241 sayılı yazıları ekinde örnek İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyeler Arasında Düzenlenecek Eğitim İşbirliği Protokolü yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Mart 2024 00:10, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 08:53
Yazdır
MEM'ler ile belediyeler arasında yapılan eğitim işbirliği protokolleri nasıl olacaktır?

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun Ek 2 nci maddesindeki;

"EK MADDE 2 - (Ek: 3/10/2016-KHK-676/78 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7070/64 md.) Okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerler açılamaz, işletilemez, öğretim programları oluşturulamaz. Sivil toplum kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de bu faaliyetler yürütülemez. Belediyeler ise il milli eğitim müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilir."

hükümleri kapsamında ilköğretim ve ortaöğretime devam eden öğrencilere yönelik olarak okullarında gördükleri örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kursların açılabilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Belediyeler arasında "Eğitim İşbirliği Protokolü" yapılmaktadır.

İlköğretim ve ortaöğretime devam eden öğrencilere yönelik açılacak ücretsiz kursların açılış ve işleyişlerine ilişkin iş ve işlemleri protokol doğrultusunda yürütülecektir.

İşte o yazı;

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyeler Arasında Düzenlenecek Eğitim İşbirliği Protokolünü bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber