MEM'ler ile belediyeler arasında yapılan eğitim işbirliği protokolleri nasıl olacaktır?

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun Ek 2 nci maddesindeki;

"EK MADDE 2 - (Ek: 3/10/2016-KHK-676/78 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7070/64 md.) Okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerler açılamaz, işletilemez, öğretim programları oluşturulamaz. Sivil toplum kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de bu faaliyetler yürütülemez. Belediyeler ise il milli eğitim müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilir."

hükümleri kapsamında ilköğretim ve ortaöğretime devam eden öğrencilere yönelik olarak okullarında gördükleri örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kursların açılabilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Belediyeler arasında "Eğitim İşbirliği Protokolü" yapılmaktadır.

İlköğretim ve ortaöğretime devam eden öğrencilere yönelik açılacak ücretsiz kursların açılış ve işleyişlerine ilişkin iş ve işlemleri protokol doğrultusunda yürütülecektir.

İşte o yazı;

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyeler Arasında Düzenlenecek Eğitim İşbirliği Protokolünü bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR