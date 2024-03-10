En ucuz pidenin satılacağı il belli oldu

Ramazan ayının başlarken vatandaşlar 350 gramlık pidenin fiyatını araştırıyor. Ramazan pidesi İstanbul, Ankara ve Antalya'da 15 liradan satılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise 350 gramlık Ramazan pidenin fiyatını 7,5 lira olarak belirledi.

Başkan Yücel Yılmaz, Ramazan pidesinin lezzetini ve fiyatını "Balıkesir klasiği" klasiği olarak ifade ederek, hemşehrilerine bereketli ve hayırlı ramazanlar diledi. Balıkesirli vatandaşlar, pideye Fırıntaş büfelerinden ulaşabilecek.