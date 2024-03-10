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Yollar kapandı, 393 yere ulaşım yok

Van, Hakkari ve Bitlis kara teslim oldu. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. 393 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. İşte son durum...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 16:38, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 17:27
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Bahar geldi, kar devam etti. Van, Hakkari ve Bitlis'te beyaz esaret etkisini sürdürüyor. Lapa lapa yağan kar bölge halkına zor anlar yaşattı. Yüzlerce yol kapandı, ekipler nefes almadan çalışıyor.

Van'da 3 günden bu yana aralıklarla devam eden kar, ulaşımda aksamalara sebep oldu. Kırsal mahallelerde kar kalınlığının yer yer 4 metreyi buldu. Zor şartlar altında yaşayan vatandaşlar karla kaplanan evlerinin çevresinde ve damlarda temizliğe başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 152 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ'DE EKİPLER İŞ BAŞINDA

Hakkari'de köy evleri kar altında kaldı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 73 köy ve 118 mezra yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve karayolları ekipleri de yollarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

BİTLİS'TEN DE BENZER MANZARALAR GELDİ

Bitlis'te kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar da Ramazan için erzak depoladı.

Ulaşımın Bitlis'in Hizan ilçesindeki yüksek rakımlı dağların arasından geçen alternatif yoldan sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını belirtti. Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin sahada olduğunu ifade etti.

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