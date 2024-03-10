İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

Teravih namazı saatleri, huzur ve bereket ayı ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak.

İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

2024 imsakiyesi ile teravih namazı vakitleri paylaşıldı. İlk teravih namazı 10 Mart Pazar günü İstanbul'da saat 20:31'de Ankara'da 20:14'de, İzmir'de ise 20:36'da kılınacak.