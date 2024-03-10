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Samsun'da devrilen otomobildeki bebek hayatını kaybetti

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 17:42, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 17:39
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Samsun'da devrilen otomobildeki bebek hayatını kaybetti

Kavak'tan Samsun istikametine giden Süleyman Kabadayı idaresindeki 19 BC 099 plakalı otomobil, Gürgendağ mevkisinde iddiaya göre sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Kazada sürücü ile eşi Duygu, çocukları Asaf Kabadayı (5) hafif, bir yaşındaki Ömer Kabadayı ise ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Kabadayı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Kabadayı'nın, Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olduğu, Çorum'dan Samsun'a yıllık izin dönüşünde olduğu öğrenildi.

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada hayatını kaybeden bebek, Çorum Akşamseddin Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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