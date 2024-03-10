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Muharrem İnce CHP'yi hedef aldı: Hala yenemiyorsan kendini sorgulayacaksın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'yi eleştirerek, "Trilyonlarca lira hazine yardımı, 11 tane büyükşehir belediyesi, her türlü imkan, her yer senin afişin... Vallahi devlet parası bile bu kadar yok, çuvalla para var ama hala yenemiyorsan kendini sorgulayacaksın" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 18:31, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 18:32
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Muharrem İnce CHP'yi hedef aldı: Hala yenemiyorsan kendini sorgulayacaksın

Yerel seçimlere 20 gün kala siyasi isimler çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'da konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'nin 70 yıldır bir kıskacın içinde olduğunu söyledi.

"PARTİYE BAĞIŞ YAPMANIZ LAZIM, BAŞKA ÇARESİ YOK"

Hazine yardımı almadıklarını ve gönüllülerin imkanlarıyla partiyi kurduklarını belirten İnce, "On ay önceki seçimlere gidelim. Anket şirketleri, 'yüzde 60 ile kazanıyor muhalefet.' Ünlü gazeteciler, sanatçılar, eski akademisyenler, yaşlılar, herkes çıkmış meydana 'Yüzde 60 ile kazanıyoruz, Muharrem İnce tek engel sensin.' Ya kardeşim böyle bir durum yok, kandırmayın kendinizi. 'Muharrem İnce çekil.' İyi, pekiyi çekildik. Çekildik, en büyük zararı nerede gördük? Yüzde 3'ü geçseydik hazine yardımı alacaktık, bugün para sorunumuz olmayacaktı. Ne yazık ki hazine yardımını alamadık. Onun için sizin partiye bağış yapmanız lazım, başka çaresi yok" ifadelerini kullandı.

İktidar partisinin seçilmediği yerlere hizmet götürmemekle, muhalefet partisinin ise "Bana oy vermezsen AK Parti gelir" diyerek, vatandaşları tehdit ettiğini öne süren İnce, "Erdoğan'ın siyasi olarak sandıkta kovma zamanı gelmiştir. Bu doğrudur ama bu muhalefeti kovma zamanı da gelmiştir" diye konuştu.

"HALA YENEMİYORSAN, KENDİNİ SORGULAYACAKSIN"

"Trilyonlarca lira hazine yardımı, 11 tane büyükşehir belediyesi, her türlü imkan, her yer senin afişin... Ankara'yı baştan başa donatmışlar. İstanbul'u gördüm, baştan başa donatmışlar. Vallahi devlet parası bile bu kadar yok, çuvalla para var ama hala yenemiyorsan kendini sorgulayacaksın" diyen İnce, "Biz Memleket Partisi olarak kısır tartışmaların içinde olmak istemiyoruz. Biz, bu ülkede enerji krizini, depremin geleceğini konuşmak istiyoruz. İklim değişikliğini konuşmak istiyoruz. Güneş pillerini, küresel ısınmayı, matematiği, siyasette mizahı konuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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