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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin istifa etti

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevini yürüten Murat Çetin, sosyal medya hesabından istifa dilekçesini paylaştı. Çetin dilekçesinde, "Şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailemi ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim" ifadelerine yer verdi. Çetin, geçtiğimiz 7 Temmuz'da başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Mart 2024 19:48, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 19:49
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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin istifa etti

Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, sosyal medya hesabından 'Görevimden affımı istedim' diyerek istifa ettiğini duyurdu.

7 Temmuz 2023'te başkanlık koltuğuna oturan Çetin, istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli Gaziantepli Hemşehrilerim, 06.07.2023 tarihinde üstlendiğim Akparti Gaziantep İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla Genel Merkezimizden affımı istedim.

'ÇİRKİN BİR KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR'

Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren Sn.Cumhurbaşkanımıza, Teşkilat başkanımız Sayın Erkan Kandemir ve ekibime şükranlarımı sunuyorum.

Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim. Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailemi ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim.

DEPREMDE OĞLU VE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz 7 Temmuz'da il başkanlığı koltuğuna oturan Çetin, 6 Şubat depremlerinde önce diş hekimi eşi Aylin Dilbaz Çetin'i sonra da eczacılık öğrencisi oğlu Mehmet Fevzi Çetin'i kaybetmişti.

ENKAZDAN KURTARILDI

Eylül ayında kendisini enkazdan kurtaran itfaiye personeliyle bir araya gelen Çetin, "6 Şubat depremlerinde göstermiş olduğunuz çaba, gayret ve özveri inkar edilemez. Keza itfaiye ekiplerimizin canla başla çalışmaları neticesinde enkazdan kurtulabildim ve bugün burada sizlere teşekkür edebiliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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