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İşten çıkarılan öğretmenlerden okul önünde basın açıklaması: Köle değil öğretmeniz!

Ankara'da özel bir okulda çalışan öğretmenler, haksız yere işten çıkarıldıklarını öne sürerek bir basın açıklaması yaptı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2024 11:00, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 20:29
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İşten çıkarılan öğretmenlerden okul önünde basın açıklaması: Köle değil öğretmeniz!

Öğretmenler, "boyun eğme emeğine sahip çık", "gücümüz birliğimizdir" sloganları attı. Okul tarafından kendilerine verilen 'yol masraflarının karşılanması ve tamamlayıcı sağlık sigortası gibi taahhütlerin yerine getirilmediğini, hak mücadelesi verdikleri için de işlerine son verildiğini ifade eden öğretmenler yaptıkları açıklamada şunları dile getirdi:

"Çalıştıkları süre boyunca birçok usulsüzlükle karşı karşıya kaldıklarını belirten özel okul öğretmenleri, 10 Ağustos 2023 ayında işe başlamalarına rağmen sigortalarının 20 gün geç başlatıldıklarını bildirdi ve SGK primlerinin de ödenmediğini ileri sürdü.

Mağdur edildiklerini iddia eden özel okul öğretmenleri bir basın açıklaması yaptı, açıklamada:

'Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve özel okul öğretmenleri dahil olmak üzere her öğretmene ödenmesi gereken Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği'nden de mahrum bırakıldık. Okulun ilk açıldığı andan itibaren başlayan sorunlarımızı anlatarak bitiremiyoruz! Bize verilen taahhütler vardı. Bunlar yol masraflarımızın karşılanması ve tamamlayıcı sağlık sigortamızın yapılmasıydı. Ne mi oldu? Hemen söyleyelim!

Tabi ki de bu haklarımızı da yerine getirmediler. Yol ücretini ve sağlık sigortalarımızı cebimizden karşılamak zorunda kaldık. Arkadaşlarımızın bir çoğu hastaneye gittiğinde oradan borçlu çıktı, evimize döndüğümüzde cebimizden eksilen paralarla hayatımızı nasıl geçindireceğiz soruları artmaya başladı.

Bizden çaldıkları bunlarla sınırlı kalmadı. Ek ders, ders doldurma, nöbet ve ek mesai ücretlerimiz de Yönetmelik ve Kanun hükümlerine aykırı bir şekilde eksik ödendi veya hiç ödenmedi."

'Bizler köle değil, öğretmeniz'

"Bizler köle değil öğretmeniz! Bir eğitimci olarak çocuklarımızın geleceğini düşünürken yaşama tutunabilmemiz için emeğimizin karşılığını da görmemiz gerekiyor. Yapılan haksız ve hukuksuz sürece karşı bir araya geldik. İlk günden itibaren emeklerimizin karşılığını talep ettik. Patronlar bizleri yalnız ve çaresiz sandı.

Birçok okulda okulda olduğu gibi biz de sendikalı olduk. İlk günden itibaren Birlik Sendikası ile birlikte mücadele yürüttük. Alın terimizi, emeğimizin karşılığını hukuka aykırı davranmadan talep ettik.

Patrona, defalarca taleplerimizi ilettik. Yine onlara gönderdiğimiz ihtarla taleplerimizi yineleyerek zaman tanıdık ve yasal hakkımız olan 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 34. Maddesi gereğince iş görmekten kaçınma hakkını kullanacağımızı bildirdik. 29 şubat tarihinde ise bu hakkımızı kullandık.

Zenginliklerini artırmak için hukuka aykırı davranmaktan çekinmeyen özel okul patronları da kendini gösterdi. Hakkımızı, emeğimizi talep ettiğimiz için işten çıkarıldık.

Ve ne dediler biliyor musunuz? Öğretmenlerin bu taleplerinden haberimiz yoktu dediler. Biz öğretmene değer veririz onlar çocukları zor durumda bıraktı dediler. Bizi karalamak için her yolu denedikleri gibi bizim olmadığımız gizli kapaklı toplantılar düzenlemeye çalıştılar.

Yapılan güncellemeyi yetersiz bulduğumuzu, bunu kabul etmediğimizi yazdığımız mesajlar şimdi kuruculara küfür etmişiz, hakaret etmişiz gibi davranılıp karalama politikası gütmekteler.

Öğretmenlerin örgütlü mücadelesinden korkuyorlar. Sendikadan korkuyorlar. Biz ise korkmuyoruz. Bizler eğitimciyiz. Onların bize karşı savurdukları yalanların farkındayız. Günlerimizi laik ve bilimsel eğitimi vermeye çalışarak aklı ve vicdanı hür bireyler yetiştirmek gayreti ile geçiyoruz.

Bizler yine bugün yoksullukla baş başa, denetimsiz özel okullarda, sömürü, mobbing ve baskı içinde yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Aydınlık kimliğimiz ile çıktığımız yolda yıllarca emeklerimiz sömürüldü, patronların baskı ve zorbalığı ile karşı karşıya kaldık.

<>Artık yeter!Özel okul öğretmenleri olarak mücadelemizi devam ettireceğiz. Çıktığımız yolda gördük ki bu mücadele tek başımıza yürütebileceğimiz bir mücadele değil. Öğretmenler birlik olduğunda mevcut sorunların altından kalkabilir. Zenginlikleri bozulmasın diye öğretmenleri köle gibi çalıştıran ve her fırsatta kötüleyen, hakkını vermeyen patronlara karşı birlik olmalıyız. Gücümüz birliğimizdir!' ifadelerine yer verildi.

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