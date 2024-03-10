Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kurtuluş Mahallesi'nde buluşan İbrahim P, Okan O, Kemal Y. ve H.İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim P. av tüfeğiyle diğer 3 kişiye ateş açtı.

Ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan Okan O, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan İbrahim P. ise jandarma ekiplerince olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı.