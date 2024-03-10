Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 20:39, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 20:40
Elazığ'da A.Y.'nin kullandığı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kovancılar ilçesi Yarımca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.