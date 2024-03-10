TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerif'in ülkemize, soydaşlarımıza, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümlerin ve acıların gölgesinde buruk karşıladığımız bu ramazan, ümit ediyorum ki dünyada bir uyanışa, adalet ve merhamete vesile olur. Ramazanımız mübarek olsun."