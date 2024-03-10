Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının İslam alemi ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 22:06, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 22:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.