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Murat Kurum'dan Esenyurt'ta metro sözü: 2,5 yıl içinde tamamlanacak

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kurum, "Maalesef İstanbul'umuz, İstanbullular 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde çile çekiyor." ifadelerini kullandı. Esenyurt'ta konuşan Kurum, 2,5 yıl içinde Mahmutbey-Esenyurt, Esenyurt-Avcılar metro hatlarını hızlıca tamamlayacaklarını da söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 22:25, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 22:26
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Murat Kurum'dan Esenyurt'ta metro sözü: 2,5 yıl içinde tamamlanacak

Yerel seçime kısa bir süre kala adayların sahadaki çalışmaları hız kazandı.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bugün Esenyurt'ta bir miting gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 81 ilindeki tüm şehirlerde eser ürettiklerini, milletin hizmetkarı olduklarını belirten Kurum, "Bugün de İstanbul'umuza, İstanbullulara dev eserler kazandırarak karşınıza geldik. Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hattımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Bu hattımızla vatandaşlarımız, trafik çilesine son vereceğimiz Kayaşehir'den Bakırköy Sahil'e 39 dakikada, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden İncirli'ye 31 dakikada, Kayaşehir'den Kirazlı'ya 27 dakikada, Metrokent'ten Özgürlük Meydanı'na sadece 30 dakikada gidecek." diye konuştu.

Kurum, en büyük gayelerinin vatandaşlara her zaman en güzel hizmeti vermek olduğunu söyleyerek, "Maalesef İstanbul'umuz, İstanbullular 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde çile çekiyor. Mevcut CHP'li İBB yönetiminden Esenyurt'un bu kadar problemi varken en ufak bir yatırım gördünüz mü? 5 yıldır Esenyurt'umuzu CHP'li belediye yönetmedi mi? Şu Esenyurt'umuza neden bir yatırım yapmadılar? Bir eserleri yok. Tapu sorununu neden çözmediler, kentsel dönüşümü neden başlatmadılar? 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Yetmezmiş gibi bir de bu yalancı başkan, rahmetli Kadir ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin 'Temelini ben attım.' diye yalan söylüyor. Emek, proje, icraat hırsızlığı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son 5 yılda yapılan tek bir metro ihalesi yoktur. 'Açtım.' dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu yalancı başkanın döneminde yapılmıştır. Tabii biz gittiğimiz her yerde bunu anlattıkça metro konusunda elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korkmuşlar ki 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan metrosunun temelini hemen apar topar, yarım yamalak atmaya karar vermişler. İstanbulluları 4 yıl metrosuz bıraktıktan sonra. Ne için? Seçim için, koltuk için, göz boyamak için. 4 yıldır aklın neredeydi? Peki bu millet buna kanar mı? Millet sandığa gelecek, 4 yılın hesabını sana teker teker soracak."

"İSTANBULLULARIN CANI DA MALI DA BİZE EMANET"

İmamoğlu'nun kendilerinin dil sürçmelerinden medet umduğunu söyleyen Kurum, "Yok efendim 'Rakibimin dili sürçtü, ayak, baret.' dedi, şöyle oldu, böyle oldu... Yahu sen bareti, çizmeyi ne bilirsin? Baret, eser yaparken, yangında, depremde, selde milletine hizmet ederken takılır. Sen afet bölgelerine değil tatil bölgelerine kaçtığın için baret nedir bilmezsin. Sen bareti anca o iş yapmadığın tabelalarda kafana takarsın, onlarla poz verirsin. Sen bareti görünce o tatilde 'Acaba bununla kayılır mı?' diye üstüne binersin. Sen ne anlarsın işten, hizmetten. Baret senin gibi algıcıların değil eser yapanların işidir. 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak, İstanbulluların canı da malı da bize emanet olacak. Deprem başta olmak üzere İstanbul'umuzu tüm doğal afetlere karşı koruyacağız. İstanbul'umuzu hep birlikte dirençli hale getireceğiz." diye konuştu.

ESENYURT'A METRO SÖZÜ

Kurum, 2,5 yıl içerisinde Mahmutbey-Esenyurt, Esenyurt-Avcılar metro hatlarını hızlıca tamamlayacaklarını aktararak, TÜYAP-Hadımköy kavşağını yapacaklarını, böylece o bölgede trafik sorununu ortadan kaldıracaklarını sözlerine ekledi.

Mitinge, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Erkan Kandemir ve çok sayıda kişi katıldı.

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