Konya'da devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 23:07, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 23:08
Konya'nın Karapınar ilçesinde İ.Ş. idaresindeki minibüs, Ereğli Karapınar çevre yolunun 6. kilometresinde şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile minibüste bulunan 5 yolcu, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.