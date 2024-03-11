11 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Saltık için Güzelce Mezarlığı'nda düzenlenecek anma töreni ve Küçükçekmece Ayamama Kaynarca Yağmur Suyu Tünelleri Kazı Başlatma Töreni'ne katılacak, Çatalca ve Silivri meydanlarında halkla buluşacak.

(İstanbul/11.00-16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu 68. Açılış Oturumu'na katılacak, Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad ve Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kaoutar Krikou ile görüşecek.

(New York)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Vefa Buluşması İftar Programı"na katılacak.

(Mardin/18.25)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, esnafı ve Belediyeyi ziyaret edecek, meyve suyu üretim tesisinin açılışı ile Yalova OSB toplu fabrika açılışları ve temel atma törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Yalova/11.00-14.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığını, MHP Seçmen İletişim Merkezini ve Polatlı Ticaret Borsasını ziyaret edecek, "Sektör Paydaşları Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/13.00/13.45/14.30/15.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne ve Keçiören Belediyesi Bağlum Stadı Açılışı'na iştirak edecek.

(Ankara/13.00/16.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile ticaret satış hacmi ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftası, Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakasıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/20.30)

2- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Manisa FK-Ümraniyespor maçıyla tamamlanacak.

(Manisa/20.30)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasına, Kastamonu Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Kastamonu/17.00)