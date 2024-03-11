Batıda başlayacak, yurt geneline yayılacak: Meteoroloji 5 günlük raporu paylaştı

Meteoroloji 11 Mart 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, yeni haftanın ve Ramazan ayının ilk günü hava nasıl olacak belli oldu. Yurt genelinde hava açık ve puslu seyredecek, yarından itibaren ise sağanak yavaş yavaş ülke geneline yayılacak. Sıcaklıklar ise artıyor. İşte önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminleri ve son değerlendirmeler...

11 MART 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler ile Marmara'nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklığı ülke genelinde 4 ila 6 derece artacak. Rüzgar ise genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

YARIN MARMARA VE EGE'DE SAĞANAK VAR

Meteoroloji'nin beş günlük hava tahmin haritasına göre; bugün yurt genelinde sisli ve açık bir hava hakim olacak. Yarın ise Marmara ve Ege'de sağanak bekleniyor.

Çarşamba günü yağış iç kesimlere yayılacak, perşembe ise Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu hariç her yerde etkili olacak.

Cuma günü ise sağanak yurt genelinde görülecek, doğu illerinin yüksek kesimlerinde kar beleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu