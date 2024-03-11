Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
Ankara'da siyasi suikaste kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2024 09:15, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 09:16
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar semtinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından 5 kurşunla öldürülmüştü.
Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'in hayatını kaybettiği öğrenildi.