Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 31,9088 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 32,0000 TL'den başladı. Kur, sonrasında yükselişini devam ettirirken; tüm zamanların en yüksek seviyesini 32,0381 TL'ye çekti. Dolar/TL, saat 15.52 itibarıyla yüzde 0,28 primle 32,0004 TL'de hareket etti.

Euro da rekorda

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 35,3523 TL'yi gördü ve böylelikle zirvesini yeniledi. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,20 yükselişle 35,0470 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 41,1304 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında yükselişle 102,72 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0942 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,07 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 48,29 seviyesinde bulunuyor.