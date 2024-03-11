Beyoğlu'nda yanan binada 1 kişi ölü bulundu

Dün akşam, Tarlabaşı Kömürcü Zeynel Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katında çıkıp giderek büyüyen yangının söndürülmesinin ardından inceleme başlatıldı.

Yangının çıktığı kata giden itfaiye ekipleri, burada yalnız yaşadığı öğrenilen Adem Bayrak'ın (64) cesedine ulaştı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

- Olay

Tarlabaşı'ndaki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Hızla büyüyen alevlerin bitişikteki binanın çatısına sıçraması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Yangın, itfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken her iki binada da hasar meydana gelmişti.