Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 11:15, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 11:16
Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 38 H 2900 plakalı otomobil, Kuzey çevre yolunda M.D. yönetimindeki 25 EB 735 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan A.A. ile F.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü İ.A. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü M.D. gözaltına alındı.